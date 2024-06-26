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Психолог Девятка высказалась о причинах развития эгоизма у детей

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Психолог Анна Девятка высказалась о причинах развития эгоизма у детей.
Психолог Девятка высказалась о причинах развития эгоизма у детей
  • Gettyimages.ru

«Эгоизм зависит либо от воспитания, либо существует теория, когда ребёнок перенимает поведение взрослых, поведение своих родителей или становится эгоистом благодаря тому, что родители искусственно его делают главным в семье», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ребёнок становится эгоистом, когда думает только о себе.

Как отметила эксперт, у детей есть эгоцентризм, и где-то до 13 лет они не могут поставить себя на место другого.

«Это заканчивается где-то к 13 годам, когда ребёнок переключается на общение со сверстниками. Ему становится максимально интересно мнение других людей», — добавила Девятка.

Ранее психолог Елена Соловьёва рассказала о причинах развития у ребёнка синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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