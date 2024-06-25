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Психолог Соловьёва рассказала о факторах риска развития СДВГ у детей

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Психолог Елена Соловьёва рассказала о причинах развития у ребёнка синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Психолог Соловьёва рассказала о факторах риска развития СДВГ у детей
  • Gettyimages.ru

«Первая зона риска — это все нарушения и патологии беременности. Любая мама может родить ребёнка с СДВГ — переносила беременность, недоходила, легла на сохранение, ранний возраст, поздний возраст, недовес, ожирение, сахарный диабет, перенесённые тяжёлые вирусные заболевания, такие как грипп, ковид, герпес; заболевания, которые малыш может подцепить в раннем возрасте — тоже есть вероятность», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, в 80% случаев проявляется наследственный фактор.

Детей с СДВГ отличает импульсное поведение и недоразвитые функции контроля за своими реакциями.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

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