Психолог Соловьёва рассказала о факторах риска развития СДВГ у детей

Психолог Елена Соловьёва рассказала о причинах развития у ребёнка синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Первая зона риска — это все нарушения и патологии беременности. Любая мама может родить ребёнка с СДВГ — переносила беременность, недоходила, легла на сохранение, ранний возраст, поздний возраст, недовес, ожирение, сахарный диабет, перенесённые тяжёлые вирусные заболевания, такие как грипп, ковид, герпес; заболевания, которые малыш может подцепить в раннем возрасте — тоже есть вероятность», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, в 80% случаев проявляется наследственный фактор.

Детей с СДВГ отличает импульсное поведение и недоразвитые функции контроля за своими реакциями.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.