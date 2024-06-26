Врач Портняга рассказала о возможных осложнениях аллергии у детей

Врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей Екатерина Портняга рассказала о возможных осложнениях аллергии у ребёнка.

Атопический дерматит, аллергический ринит, бронхиальная астма — основные осложнения, вызываемые аллергией, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, частым проявлением аллергии у детей также является аллергический риноконъюнктивит (чихание, насморк, заложенность носа, зуд век, слезотечение).

В настоящее время лечение аллергии включает в себя медикаментозную и элиминационную терапию (предотвращение контакта с аллергенами).

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.