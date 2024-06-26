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Врач Портняга рассказала о возможных осложнениях аллергии у детей

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Врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей Екатерина Портняга рассказала о возможных осложнениях аллергии у ребёнка.
Врач Портняга рассказала о возможных осложнениях аллергии у детей
  • Gettyimages.ru
  • © Universal Images Group

Атопический дерматит, аллергический ринит, бронхиальная астма — основные осложнения, вызываемые аллергией, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, частым проявлением аллергии у детей также является аллергический риноконъюнктивит (чихание, насморк, заложенность носа, зуд век, слезотечение).

В настоящее время лечение аллергии включает в себя медикаментозную и элиминационную терапию (предотвращение контакта с аллергенами).

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.

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