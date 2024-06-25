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В Москве разработали первый в России фантом плода для настройки МРТ беременных женщин

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Московские специалисты разработали первый в России фантом плода для настройки технологии магнитно-резонансного сканирования беременных женщин, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве разработали первый в России фантом плода для настройки МРТ беременных женщин

Об этом сообщает НСН.

«Московские учёные разработали фантом плода, который позволяет настраивать и отрабатывать технологию сканирования при проведении диагностики», — отметила Ракова.

По её словам, это позволит повысить качество получаемых изображений и сделать такой вид исследования ещё более точным.

Ранее сообщалось, что в больницы Московской области с начала года поставили современное оборудование по нацпроекту «Здравоохранение» — 59 рентген-аппаратов, МРТ, КТ, маммографов и флюорографов.

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