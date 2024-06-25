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В Тюменской области выросла доля систематически занимающихся спортом жителей

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе выросла доля жителей, систематически занимающихся спортом.
В Тюменской области выросла доля систематически занимающихся спортом жителей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал Моора.

В рамках национального проекта «Демография» область реализует федеральный проект «Спорт — норма жизни» и региональную госпрограмму развития физкультуры и спорта.

«Уровень обеспеченности спортивными сооружениями поднялся с 57,5% в 2021 году до 63,7% в 2023 году. А самое главное — за тот же период доля жителей Тюменской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 56,4 до 62%», — рассказал Моор.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала программа «ГТО в парках».

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