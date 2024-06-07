В Москве стартовала программа «ГТО в парках»
Занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе для москвичей проведут профессиональные инструкторы Мосгорспорта, сообщает сайт mos.ru.
Желающие смогут подготовиться к выполнению нормативов ГТО и сдать их прямо в парке. К участию допускаются жители в возрасте от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
Занятия и тестирования проходят на ВДНХ, в парках «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», Дружбы, 40-летия Победы, 850-летия Москвы, имени Ю.М. Лужкова и «Академический».
Занятия продлятся до 15 сентября.
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