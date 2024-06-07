В Москве стартовала программа «ГТО в парках»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в столице запустили бесплатную программу «ГТО в парках».

Занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе для москвичей проведут профессиональные инструкторы Мосгорспорта, сообщает сайт mos.ru.

Желающие смогут подготовиться к выполнению нормативов ГТО и сдать их прямо в парке. К участию допускаются жители в возрасте от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

Занятия и тестирования проходят на ВДНХ, в парках «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», Дружбы, 40-летия Победы, 850-летия Москвы, имени Ю.М. Лужкова и «Академический».

Занятия продлятся до 15 сентября.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на проведение мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» поступило более 21 тыс. заявок.