В Москве перевели на работу по принципу цифровой клиники ещё две больницы

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и городская клиническая больница №52 перешли на работу по принципу цифровой клиники.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В них автоматизированы все сквозные процессы оказания медицинской помощи — от поступления в стационар до выписки. Медицинская документация переведена в электронный формат», — написал Собянин.

Он также отметил, что в настоящее время в полностью цифровой среде работают 17 стационаров и служба скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в больницы Московской области с начала года поставили современное оборудование по нацпроекту «Здравоохранение» — 59 рентген-аппаратов МРТ, КТ, маммографов и флюорографов.