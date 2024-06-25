В Москве перевели на работу по принципу цифровой клиники ещё две больницы
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В них автоматизированы все сквозные процессы оказания медицинской помощи — от поступления в стационар до выписки. Медицинская документация переведена в электронный формат», — написал Собянин.
Он также отметил, что в настоящее время в полностью цифровой среде работают 17 стационаров и служба скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в больницы Московской области с начала года поставили современное оборудование по нацпроекту «Здравоохранение» — 59 рентген-аппаратов МРТ, КТ, маммографов и флюорографов.