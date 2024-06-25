Хирург Зубова перечислила признаки столбняка

Хирург, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала о признаках столбняка.

«Инкубационный период столбняка длится от трёх дней до трёх недель, но, по статистике, первые симптомы болезни появляются примерно на десятый день после травмы. К ним относятся болезненные спазмы мышц в области раны, позднее — во всём теле», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, вызвать приступ спазмов может яркий свет, громкий звук, лёгкий порыв ветра.

Также к признакам болезни относится затруднённое глотание, напряжённые мышцы живота, боль в голове и горле, слишком высокое или слишком низкое давление, повышенная температура тела.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.