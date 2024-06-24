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В Самаре появилась именная табличка в честь академика Краснова

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В Самаре скверу на улице Челюскинцев присвоено имя академика Александра Краснова.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Советскому и российскому травматологу-ортопеду, учёному и почётному ректору Самарского медицинского университета в июне 2024 года исполнилось бы 95 лет.

За время работы Краснов подготовил 18 докторов и 52 кандидатов медицинских наук.

При нём были открыты четыре института, 15 факультетов и 60 кафедр.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) откроют памятник юристу Анатолию Кони.

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