В Петербурге подготовили к открытию памятник юристу Кони
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-секретаря администрации Московского района Анастасию Шубенко.
Скульптуру установят перед фасадом Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.
Автор памятника — скульптор Алексей Степаненко.
В настоящее время завершаются отделочные работы.
«Поначалу территорию вокруг собирались вымостить, но потом решили сделать красивый газон. Сейчас подбирают цветы подходящей расцветки», — добавила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что в парке Москвы «Ходынское поле» установили монумент, посвящённый 100-летию отечественной гражданской авиации.