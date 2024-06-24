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В Петербурге подготовили к открытию памятник юристу Кони

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В Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) откроют памятник юристу Анатолию Кони.
В Петербурге подготовили к открытию памятник юристу Кони
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-секретаря администрации Московского района Анастасию Шубенко.

Скульптуру установят перед фасадом Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

Автор памятника — скульптор Алексей Степаненко.

В настоящее время завершаются отделочные работы.

«Поначалу территорию вокруг собирались вымостить, но потом решили сделать красивый газон. Сейчас подбирают цветы подходящей расцветки», — добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в парке Москвы «Ходынское поле» установили монумент, посвящённый 100-летию отечественной гражданской авиации.

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