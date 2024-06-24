Специалист Мурадян: IT-компании сделали ставку на выпускников технических вузов

Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что IT-компании стали активнее привлекать молодых специалистов, в том числе студентов и выпускников технических вузов.

«Они готовы вкладываться в обучение и профессиональное развитие начинающих айтишников», — сказал он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, высококвалифицированные разработчики по-прежнему востребованы и могут ожидать конкурентные предложения.

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