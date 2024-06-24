Специалист Мурадян: IT-компании сделали ставку на выпускников технических вузов
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«Они готовы вкладываться в обучение и профессиональное развитие начинающих айтишников», — сказал он в беседе с НСН.
Как отметил эксперт, высококвалифицированные разработчики по-прежнему востребованы и могут ожидать конкурентные предложения.
Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая рассказала о самых популярных программах среди абитуриентов.