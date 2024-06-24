RT в Telegram
Подпишись

Специалист Мурадян: IT-компании сделали ставку на выпускников технических вузов

Короткая ссылка
Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что IT-компании стали активнее привлекать молодых специалистов, в том числе студентов и выпускников технических вузов.
Специалист Мурадян: IT-компании сделали ставку на выпускников технических вузов
  • Gettyimages.ru

«Они готовы вкладываться в обучение и профессиональное развитие начинающих айтишников», — сказал он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, высококвалифицированные разработчики по-прежнему востребованы и могут ожидать конкурентные предложения.

Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая рассказала о самых популярных программах среди абитуриентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить