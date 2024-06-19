В вузах рассказали о самых популярных программах среди абитуриентов

Проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая рассказала о самых популярных программах среди абитуриентов.

«У нас порядка 30 различных направлений обучения. С точки зрения конкурса... самый большой... наблюдается на программы экономики. Остаётся популярной реклама, лингвистика как направление», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, популярностью пользуются и различные IT-программы, в том числе машинное обучение и анализ больших данных.

Со своей стороны, ректор МГУ имени Огарёва Дмитрий Глушко отметил, что у абитуриентов вуза популярны такие направления, как стоматология, правоохранительная деятельность, юриспруденция, менеджмент и лингвистика.

«Университет является участником большого федерального проекта «Приоритет-2030». Для нас одно из важнейших направлений подготовок — это биотехнологии и фармация. Второе важнейшее направление — инженерные специальности в целом, в частности это фотоника и электроника», — сообщил он.

Как отметил эксперт, в приоритетные направления также входит сфера IT, прикладная информатика и вычислительная техника.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала о льготах для студенческих семей.