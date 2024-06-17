Депутат Буцкая рассказала о льготах для студенческих семей

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала о льготах для студенческих семей.

В беседе с НСН она заявила, что в России становится всё больше категорий граждан, для которых предусмотрены меры поддержки.

«Всё идёт к тому, что подходы будут максимально комплексные, так сейчас развивается система. Мы сейчас накидываем идеи, из которых собирается единая система, применение которой должно дать существенный прирост и студенческих семей, и детей в студенческих семьях. Обязательно семейное общежитие, обязательно кампусы с детскими садами и яслями, не только перевод мамы на бюджетное отделение, но и папы-студента — всё это должно у нас работать вместе», — отметила Буцкая.

Как добавила депутат, россияне с детьми от 3 до 7 лет практически во всех регионах обеспечены детсадами.

Ранее в правительстве Пермского края рассказали о введении новой меры поддержки для учащихся из многодетных семей — электронного социального проездного документа школьника (ЭСПДШ).