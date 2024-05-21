В Пермском крае вводят новую меру поддержки для учащихся из многодетных семей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный кабмин.
Как отметили в краевом Министерстве транспорта, оформить электронный социальный проездной документ школьника можно до 1 сентября 2024 в школе, где обучается ребёнок.
«Для этого родитель или законный представитель ребёнка должен обратиться в учебное заведение и заполнить соответствующее заявление», — указано на сайте регионального правительства.
Там также добавили, что льгота не распространяется на проезд в электричках, водный транспорт и междугородние автобусные маршруты.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО расширили функции детского реабилитационного сертификата.