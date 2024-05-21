В Пермском крае вводят новую меру поддержки для учащихся из многодетных семей

В правительстве Пермского края рассказали о введении новой меры поддержки для учащихся из многодетных семей — электронного социального проездного документа школьника (ЭСПДШ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный кабмин.

Как отметили в краевом Министерстве транспорта, оформить электронный социальный проездной документ школьника можно до 1 сентября 2024 в школе, где обучается ребёнок.

«Для этого родитель или законный представитель ребёнка должен обратиться в учебное заведение и заполнить соответствующее заявление», — указано на сайте регионального правительства.

Там также добавили, что льгота не распространяется на проезд в электричках, водный транспорт и междугородние автобусные маршруты.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО расширили функции детского реабилитационного сертификата.