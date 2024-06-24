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Тверские власти поздравили ветерана Воробьёву с 101-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Антонину Воробьёву с 101-летием.
Тверские власти поздравили ветерана Воробьёву с 101-летием
  • © Пресс-служба Правительства Тверской области

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Восхищает Ваша преданность родному краю, где Вас знают как неутомимую труженицу, ценят как основательницу большой дружной семьи. Ваша многолетняя работа стала продолжением самых добрых традиций тверской земли, послужила объединению общества вокруг нравственных ценностей», — заявил Руденя.

Воробьёва в годы войны работала учителем. Среди её наград — знак «Отличник народного просвещения», медали «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг.» и «Ветеран труда».

Ранее сообщалось, что глава Подольска Григорий Артамонов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ефима Аранчука с 100-летием.

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