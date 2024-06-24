Предприятия из Москвы приняли участие в выездной бизнес-миссии в Индии
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Об этом сообщает НСН.
«Московские производители композитных материалов, приборов неразрушающего контроля, систем очистки воздуха и зарядных станций для электротранспорта приняли участие в бизнес-миссии в Республику Индия, организованной центром поддержки и развития промышленного экспорта «Моспром», — сказал Овчинский.
Он также отметил, что представители московской промышленности провели более 40 встреч с индийскими контрагентами.
За последние два года московские компании нашли новых партнёров на рынке Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и стран СНГ.
Ранее сообщалось, что делегация из Зимбабве под руководством министра по делам главы государства Лавмора Матуке осмотрела производства в Московской области.