В две больницы в Кемерове поступило современное медицинское оборудование

Перинатальный центр Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева и Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени Копыловой получили современное оборудование общей стоимостью более 14,5 млн рублей.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Как заявил врио губернатора Илья Середюк, успешная цифровизация кузбасских медучреждений будет способствовать достижению главных целей нацпроекта «Здравоохранение».

«Повышение эффективности диагностики и лечения, забота о здоровье детей — главные наши задачи», — отметил он.

Среди поступившего оборудования — аппарат ИВЛ и аппарат для мезодиэнцефальной модуляции.

Ранее НСН сообщала, что в Москве представили обновлённый рейтинг взрослых поликлиник.