В две больницы в Кемерове поступило современное медицинское оборудование
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Сiбдепо».
Как заявил врио губернатора Илья Середюк, успешная цифровизация кузбасских медучреждений будет способствовать достижению главных целей нацпроекта «Здравоохранение».
«Повышение эффективности диагностики и лечения, забота о здоровье детей — главные наши задачи», — отметил он.
Среди поступившего оборудования — аппарат ИВЛ и аппарат для мезодиэнцефальной модуляции.
Ранее НСН сообщала, что в Москве представили обновлённый рейтинг взрослых поликлиник.