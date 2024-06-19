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В две больницы в Кемерове поступило современное медицинское оборудование

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Перинатальный центр Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева и Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени Копыловой получили современное оборудование общей стоимостью более 14,5 млн рублей.
В две больницы в Кемерове поступило современное медицинское оборудование
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Как заявил врио губернатора Илья Середюк, успешная цифровизация кузбасских медучреждений будет способствовать достижению главных целей нацпроекта «Здравоохранение».

«Повышение эффективности диагностики и лечения, забота о здоровье детей — главные наши задачи», — отметил он.

Среди поступившего оборудования — аппарат ИВЛ и аппарат для мезодиэнцефальной модуляции.

Ранее НСН сообщала, что в Москве представили обновлённый рейтинг взрослых поликлиник.

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