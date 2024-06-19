«Ростех»: ЗРПК «Панцирь-МЕ» показал свою эффективность против Storm Shadow
Об этом рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что данный комплекс будет продемонстрирован наряду с другими разработками на открывающемся в среду Международном военно-морском салоне «Флот-2024».
Ранее «Ростех» досрочно поставил Минобороны партию машин «Планшет-А» на колёсном шасси.
Также «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолётов.