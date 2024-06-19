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«Ростех»: ЗРПК «Панцирь-МЕ» показал свою эффективность против Storm Shadow

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Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ» в ходе СВО показала свою эффективность в отражении западных ракет, в том числе Storm Shadow.

Об этом рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что данный комплекс будет продемонстрирован наряду с другими разработками на открывающемся в среду Международном военно-морском салоне «Флот-2024».

Ранее «Ростех» досрочно поставил Минобороны партию машин «Планшет-А» на колёсном шасси.

Также «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолётов.

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