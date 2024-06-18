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«Ростех» досрочно поставил Минобороны партию машин «Планшет-А» на колёсном шасси

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Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», досрочно поставил Минобороны партию машин управления из состава комплекса управления огнём артиллерии «Планшет-А» на колёсном шасси.

Информация об этом появилась на сайте госкорпорации.

Изделия, разработанные ВНИИ «Сигнал», отправлены в войска досрочно», — говорится в сообщении.

Ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолётов.

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