«Ростех» досрочно поставил Минобороны партию машин «Планшет-А» на колёсном шасси
Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», досрочно поставил Минобороны партию машин управления из состава комплекса управления огнём артиллерии «Планшет-А» на колёсном шасси.
Информация об этом появилась на сайте госкорпорации.
Изделия, разработанные ВНИИ «Сигнал», отправлены в войска досрочно», — говорится в сообщении.
Ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолётов.
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