«Ростех» досрочно поставил Минобороны партию машин «Планшет-А» на колёсном шасси

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», досрочно поставил Минобороны партию машин управления из состава комплекса управления огнём артиллерии «Планшет-А» на колёсном шасси.

Информация об этом появилась на сайте госкорпорации. Изделия, разработанные ВНИИ «Сигнал», отправлены в войска досрочно», — говорится в сообщении. Ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолётов.