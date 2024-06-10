«Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолётов
Об этом рассказал гендиректор компании Александр Михеев на международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia 2024, передаёт РИА Новости.
По словам Михеева, среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолётов отмечаются боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.
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