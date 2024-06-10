«Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолётов

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолётов более чем в 20 стран.

Об этом рассказал гендиректор компании Александр Михеев на международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia 2024, передаёт РИА Новости. По словам Михеева, среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолётов отмечаются боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П. Ранее «Ростех» начал поставки комплектующих для первого полностью российского спутника. 15 мая президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию оборонно-промышленного комплекса страны.