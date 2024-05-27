«Ростех» начал поставки комплектующих для первого полностью российского спутника

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал поставлять комплектующие для спутника «Экспресс-АМУ4».

Как сообщили в госкорпорации, холдинг завершил разработку актуаторов СВЧ-переключателей. Они необходимы для управления полезной нагрузкой спутника.

«Поставка устройств уже началась», — отметили в пресс-службе, цитирует РИА Новости.

В «Ростехе» добавили, что актуаторы являются функциональными элементами систем автоматического управления. С их помощью включаются электрические двигатели, манипуляторы и другие устройства.

Также подчёркивается, что «Экспресс-АМУ4» разработан полностью из компонентов российского производства.

Ранее в правительстве заявили, что предприятия «Ростеха» решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета.