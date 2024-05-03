Мишустин: «Ростех» решает задачу достижения технологического суверенитета
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в «Ростех» входят сотни научных, производственных предприятий, которые, несмотря на санкции, решают задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным — достижение технологического и промышленного суверенитета страны.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединённой группировки войск поручил сократить сроки ремонта военной техники.