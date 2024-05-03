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Мишустин: «Ростех» решает задачу достижения технологического суверенитета

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил, что предприятия корпорации решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета.
Мишустин: «Ростех» решает задачу достижения технологического суверенитета
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в «Ростех» входят сотни научных, производственных предприятий, которые, несмотря на санкции, решают задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным — достижение технологического и промышленного суверенитета страны.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединённой группировки войск поручил сократить сроки ремонта военной техники.

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