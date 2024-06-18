СК возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции после массового отравления людей в Москве.

«В ходе расследования выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан» — сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве также рассказали о задержании троих человек в рамках расследования происшествия.

По последним данным, 55 человек находятся в тяжёлом состоянии из-за отравления, у них также наблюдаются симптомы ботулизма.

В Роспотребнадзоре призвали жителей столицы отказаться от продуктов, которые привели к отравлению.

Пострадавшие употребляли в том числе продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт».