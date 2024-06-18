РИА Новости: у машин замминистра обороны Иванова были номера за 6 млн рублей
- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
Как выяснило агентство, Иванов владел внедорожником Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77.
До 2016 года с этими номерами были зарегистрированы две другие машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107.
Стоимость подобного госномера может составлять примерно 3 млн рублей, следует из данных портала по продаже красивых автомобильных номеров.
Иванов также имел внедорожник Mercedes-Benz V-Класса. Машина зарегистрирована с номерами серии МММ региона 77. Такие номера с зеркальными цифрами могут стоить более 4 млн рублей.
Ранее суд арестовал принадлежащие Иванову два люксовых авто и мотоцикл.
Бывший заместитель министра обороны находится под арестом до 23 июня. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.