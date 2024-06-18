RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: у машин замминистра обороны Иванова были номера за 6 млн рублей

Короткая ссылка
У автомобилей бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки, были госномера стоимостью более 6 млн рублей.
РИА Новости: у машин замминистра обороны Иванова были номера за 6 млн рублей
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости

Как выяснило агентство, Иванов владел внедорожником Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77.

До 2016 года с этими номерами были зарегистрированы две другие машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107.  

Стоимость подобного госномера может составлять примерно 3 млн рублей, следует из данных портала по продаже красивых автомобильных номеров.

Иванов также имел внедорожник Mercedes-Benz V-Класса. Машина зарегистрирована с номерами серии МММ региона 77. Такие номера с зеркальными цифрами могут стоить более 4 млн рублей. 

Ранее суд арестовал принадлежащие Иванову два люксовых авто и мотоцикл.

Бывший заместитель министра обороны находится под арестом до 23 июня. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить