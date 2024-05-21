РИА Новости: суд арестовал два автомобиля и мотоцикл замглавы Минобороны Иванова

Суд арестовал принадлежащие бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову два люксовых авто и мотоцикл.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые базы данных, речь идёт о минивэне Mercedes-Benz V-класса, внедорожнике Chevrolet Suburban и спортивном мотоцикле MV Agusta.

Ходатайство об аресте имущества удовлетворил Басманный суд Москвы.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов. Речь идёт об Александре Фомине, который, по данным следствия, оказал Иванову и второму фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом зданий.

Заместитель министра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.