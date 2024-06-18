Клинические исследования менингококковой вакцины планируют завершить в 2026 году
Об этом информирует ТАСС.
«Клинические исследования менингококковой вакцины планируется начать в конце 2024 года, завершение ожидается в 2026 году», — передаёт агентство.
Отмечается, что после этого начнётся процесс регистрации вакцины.
Ранее Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину «Конвасэл».
Также заведующий отделением экспериментальной фармакологии и токсикологии МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Панкратов в беседе с RT рассказал о том, как работает создаваемая вакцина на основе онколитических вирусов, и о её производстве в России.