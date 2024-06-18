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Клинические исследования менингококковой вакцины планируют завершить в 2026 году

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассчитывает завершить клинические исследования своей новой менингококковой вакцины в 2026 году.

Об этом информирует ТАСС.

«Клинические исследования менингококковой вакцины планируется начать в конце 2024 года, завершение ожидается в 2026 году», — передаёт агентство.

Отмечается, что после этого начнётся процесс регистрации вакцины.

Ранее Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину «Конвасэл».

Также заведующий отделением экспериментальной фармакологии и токсикологии МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Панкратов в беседе с RT рассказал о том, как работает создаваемая вакцина на основе онколитических вирусов, и о её производстве в России.

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