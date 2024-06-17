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Врачи Центра Илизарова показали в Кургане работу робота-хирурга

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Врачи института имени Илизарова показали в Кургане работу робота-хирурга при сложных операциях.
Врачи Центра Илизарова показали в Кургане работу робота-хирурга
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как заявил заведующий отделением №7 Центра Илизарова Борис Камшилов, это станок с числовым программным управлением.

«Когда хирург подготовил операционное поле, открыл доступ к костям, все опилы совершает робот. Это как точный инструментарий, когда вытачивается с помощью станка ЧПУ», — сказал он.

В Кургане проходят Илизаровские чтения, на которые приехали ортопеды из Китая, Индии, Мьянмы, Омана и других стран.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.

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