Инфекционист Викулов посоветовал кипятить консервы перед их употреблением

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как минимизировать риски столкновения с токсинами.

«Перед употреблением консервов их стоит прокипятить около получаса при температуре 100 °C. Если это продукты, которые не подлежат термической обработке, например что-то солёное или копчёное, то эти продукты должны храниться при температуре 8—10 °C», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ботулизм — серьёзное инфекционное заболевание и заражение может происходить через продукты, в которых накапливаются возбудители.

«Как правило, возбудитель может быть в вяленой рыбе, красном мясе, грибах консервированных, салатах, сале. Описаны случаи заражения даже через мёд — там, где, возможно, была контаминация, нарушение технологии приготовления, безопасности приготовления пищевых продуктов», — отметил он в беседе с «Радио 1».

В Москве 55 человек находятся в тяжёлом состоянии с симптомами ботулизма.

Роскачество начало проверку консервированного тунца после случаев отравления.