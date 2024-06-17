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Инфекционист Викулов посоветовал кипятить консервы перед их употреблением

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как минимизировать риски столкновения с токсинами.
Инфекционист Викулов посоветовал кипятить консервы перед их употреблением
  • Gettyimages.ru

«Перед употреблением консервов их стоит прокипятить около получаса при температуре 100 °C. Если это продукты, которые не подлежат термической обработке, например что-то солёное или копчёное, то эти продукты должны храниться при температуре 8—10 °C», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ботулизм — серьёзное инфекционное заболевание и заражение может происходить через продукты, в которых накапливаются возбудители.

«Как правило, возбудитель может быть в вяленой рыбе, красном мясе, грибах консервированных, салатах, сале. Описаны случаи заражения даже через мёд — там, где, возможно, была контаминация, нарушение технологии приготовления, безопасности приготовления пищевых продуктов», — отметил он в беседе с «Радио 1».

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