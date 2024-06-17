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Врач Шелудкова посоветовала посетить стоматолога перед отпуском

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Директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова выразила мнение, что перед отпуском стоит посетить своего лечащего врача, чтобы проверить состояние зубов.
Врач Шелудкова посоветовала посетить стоматолога перед отпуском
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что такой подход важен и для взрослых, и для детей.

С собой в поездку Шелудкова рекомендовала взять зубную щётку и пасту, а также флостики, индикатор налёта, гель, снимающий воспаление и боль, антисептические салфетки для зубов.

Как считает эксперт, самое главное на отдыхе — следить за гигиеной.

Ранее врач-ортодонт Мария Балакириева посоветовала не откладывать визит к зубному врачу, если на поверхности зуба появилась чёрная точка.

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