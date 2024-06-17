Врач Паршина рассказала о последствиях комариных укусов
- Gettyimages.ru
- © Олег Копьёв
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что самый частый вариант — это лёгкая степень, или привычные многим местные реакции в месте укуса.
В случае средней тяжести состояния речь идёт об умеренных токсических реакциях, к примеру об остром воспалении кожи.
Очень редко из-за укуса может развиться осложнённое течение, при котором вероятен анафилактический шок. В случае тяжёлой реакции может быть поражена нервная система.
Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.