Врач Паршина рассказала о последствиях комариных укусов

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина рассказала, какими могут быть последствия комариных укусов.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что самый частый вариант — это лёгкая степень, или привычные многим местные реакции в месте укуса.

В случае средней тяжести состояния речь идёт об умеренных токсических реакциях, к примеру об остром воспалении кожи.

Очень редко из-за укуса может развиться осложнённое течение, при котором вероятен анафилактический шок. В случае тяжёлой реакции может быть поражена нервная система.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.