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Треть россиян за последние пять лет проходили стажировку

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Почти треть россиян (29%), принявших участие в новом исследовании, рассказали, что проходили стажировку за последние пять лет.
Треть россиян за последние пять лет проходили стажировку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Порядка 15% респондентов хотели бы поучаствовать в стажировке, а 56% никогда не стажировались.

В 46% случаев стажировка была бесплатной, остальные получали оплату. Лишь 13% участников считают, что стажировка должна быть неоплачиваемой. 87% хотели бы получать зарплату в этот период.

Среди тех, кто проходил стажировку, 45% смогли освоить новые профессиональные навыки, 42% получить место в компании, в которой стажировались, 28% приобрели полезные для карьеры знакомства.

Ранее сообщалось, что в Москве в шестой раз запустили профориентационную программу «Лето в новом формате». Ожидается, что к ней присоединятся 3,5 тыс. подростков.

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