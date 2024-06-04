В Москве запустили профориентационные программы для учащихся школ

В Москве в шестой раз стартовала профориентационная программа «Лето в новом формате», к которой присоединятся 3,5 тыс. подростков.

Партнёрами программы стали более 500 коммерческих и государственных организаций, а также ведущие столичные колледжи и вузы, пишет сайт mos.ru.

«Лето в новом формате» включает проекты «Лето моей карьеры», «ПРОГероев» и «Стажировки». Участники смогут пройти обучение и попробовать себя в роли специалиста по кибербезопасности, конструктора, оператора дрона аэросъёмки, психолога, копирайтера, тренера, маркетолога, мультипликатора, спасателя и др.

Кроме того, все участники смогут пройти профориентационное тестирование с использованием нейротрекера в центре «Профессии будущего».

Занятия организуют на площадке центра «Моя карьера» и в московских колледжах.

Ранее сообщалось, что более 400 студентов пройдут стажировки в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024 году.