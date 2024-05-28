Более 400 студентов пройдут стажировки в ОЭЗ «Технополис Москва» в этом году
- АГН «Москва»
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Таким образом ОЭЗ «Технополис Москва» подбирает персонал на востребованные и дефицитные вакансии, пишет сайт kp.ru.
«Студенты вузов и колледжей столицы имеют возможность развить свои профессиональные навыки в ОЭЗ столицы, где работают более 200 высокотехнологичных предприятий», — отметил Овчинский.
В текущем году свыше 60 предприятий готовы принять на стажировку более 400 учащихся, добавил министр.
Ранее в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили о расширении программы стажировок для выпускников ведущих вузов России.