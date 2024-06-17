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Консультант Болотова рассказала о важных вопросах на собеседовании

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Карьерный консультант Центра карьеры Университета «Синергия» Анастасия Болотова рассказала о значимых вопросах на собеседовании.
Консультант Болотова рассказала о важных вопросах на собеседовании
  • Gettyimages.ru

При обсуждении задач и обязанностей следует проговорить будущий функционал, рабочий день, сложности, критерии оценки вашей работы, заявила эксперт в беседе с RuNews24.

По словам специалиста, также стоит задать вопросы о составе коллектива и его особенностях, испытательном сроке, перспективах развития.

«Также задавайте любые другие вопросы, которые вас интересуют. Прежде чем составлять список вопросов работодателю, убедитесь, что ответы на них уже не написаны в вакансии или на сайте компании. Иначе вас сочтут за невнимательного кандидата», — заключила консультант.

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