Специалист Никитин рассказал об особенностях удалённой работы

Специалист по подбору персонала Владислав Никитин рассказал, какие особенности существуют у дистанционной работы.

«У удалёнки есть минусы, если работодатель морально и физически не готов поработать с удалённой командой», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в основном дистанционка распространена среди программистов, инженеров-проектировщиков, аналитиков, маркетологов.

Как считает Никитин, самая отлаженная работа на удалёнке в настоящее время наблюдается в IT, так как именно там самый эффективный контроль сроков, проводятся онлайн-встречи, есть специалисты по мотивации персонала и сплочению коллектива.

Ранее финансовый консультант, основатель и преподаватель международной онлайн-школы deFIN Наталия Иванова дала рекомендации, как остаться востребованным на рынке труда.