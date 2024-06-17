Врач Неронов рассказал о признаках перегрева на солнце

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов назвал признаки перегрева на солнце.

«Среди отчётливых симптомов солнечного удара — остановка потоотделения. Также жар, сухость кожного покрова, озноб, жжение кожи, головная боль и головокружение», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также при перегреве могут наблюдаться пульсация в висках, тошнота, спутанное сознание, выраженное бредовое состояние.

Неронов рекомендовал в случае солнечного удара переместиться в прохладное место, освободить голову от головного убора и смочить её охлаждённым мокрым полотенцем. После чего вызвать скорую помощь.

«Немедленная реакция и правильные действия при подозрениях на перегрев или солнечный удар могут спасти жизнь и предотвратить серьёзные осложнения», — резюмировал врач.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.