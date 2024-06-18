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Опрос: 5% россиян боятся, что их дети захотят стать блогерами

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RT
Россияне в ходе опроса рассказали, в какой профессии не хотели бы видеть своего ребёнка.
Опрос: 5% россиян боятся, что их дети захотят стать блогерами
  • Gettyimages.ru

Так, 8% ответили, что не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По 6% больше всего боятся, что их дети будут работать продавцами и уборщиками. По 5% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских.

При этом ещё 5% опрошенных, как отмечается в опросе, по-настоящему страшит перспектива оказаться родителями блогера.

Учительской стези не хотели бы для своего ребёнка 4%. Ещё столько же не желают, чтобы их дети стали военнослужащими. По 3% опасаются, что подрастающее поколение устроится работать охранниками или водителями. 3% не могут представить, что их дети пополнят ряды чиновников. Ещё 3% (в основном медики) не хотят, чтобы их дети стали врачами.

Всего в опросе сервиса по поиску работы Superjob.ru приняли участие 1,6 тыс. матерей и отцов из всех округов страны.

Большинство россиян надеются, что их дети после школы поступят в вузы.

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