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Большинство россиян надеются, что их дети после школы поступят в вузы

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Аналитики провели исследование, опросив российские семьи, чтобы выяснить, где собираются обучаться их дети после окончания школы. Почти половина (43%) респондентов заявили, что их ребёнок будет поступать в высшее учебное заведение (университет или институт).
Большинство россиян надеются, что их дети после школы поступят в вузы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Ещё 14% родителей рассказали, что их дети после окончания школы отправятся в училище или колледж. 38% респондентов отметили, что их ребёнок пока не определился с выбором. А 1% заявили, что ребёнок сразу после школы начнёт работать.

Родители, чьи дети продолжат обучение, уже определились с профессиональной сферой. Так, 27% назвали программирование, 20% хотят, чтобы дети обучались на инженера, 15% — на врача или дизайнера.

Также родители назвали профессии архитектора (9%), экономиста или филолога (по 8%), учителя (7%), юриста (3%) и др.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о пользе для подростков подработки во время летних каникул.

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