Налоговая подала в суд на блогера Гусейна Гасанова

Налоговая инспекция подала судебный иск против российского блогера Гусейна Гасанова.

«В суде зарегистрировано исковое заявление Инспекции федеральной налоговой службы №15 по Москве к Гасанову Гусейну Саттар оглы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

О сумме претензий не уточняется.

Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Елены Блиновской. Также сообщалось, что Блиновская готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой.

Также стало известно, что дело об отмывании средств в отношении блогера Валерии Чекалиной закрыто, её уголовное преследование прекращено.