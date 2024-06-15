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Налоговая подала в суд на блогера Гусейна Гасанова

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Налоговая инспекция подала судебный иск против российского блогера Гусейна Гасанова.
Налоговая подала в суд на блогера Гусейна Гасанова
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«В суде зарегистрировано исковое заявление Инспекции федеральной налоговой службы №15 по Москве к Гасанову Гусейну Саттар оглы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

О сумме претензий не уточняется.

Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Елены Блиновской. Также сообщалось, что Блиновская готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой.

Также стало известно, что дело об отмывании средств в отношении блогера Валерии Чекалиной закрыто, её уголовное преследование прекращено.

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