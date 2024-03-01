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Адвокат заявил, что дело об отмывании средств против блогера Лерчек прекращено

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Дело об отмывании средств в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) закрыто, её уголовное преследование прекращено. Об этом RT сообщил адвокат блогера, партнёр АБ ЕПАМ Константин Третьяков.
Адвокат заявил, что дело об отмывании средств против блогера Лерчек прекращено
  • РИА Новости

«Говоря юридическим языком, оно прекращено, прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Да, действительно сегодня вынесено такое постановление, полчаса назад мы его получили на руки», — сказал он.

По его словам, им был разъяснён порядок всех действий, в том числе получения всего изъятого имущества, всех вещественных доказательств — всё, что было изъято.

Ранее Третьяков сообщил, что с блогера сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом.

Лерчек и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность.

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