Адвокат заявил, что дело об отмывании средств против блогера Лерчек прекращено

Дело об отмывании средств в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) закрыто, её уголовное преследование прекращено. Об этом RT сообщил адвокат блогера, партнёр АБ ЕПАМ Константин Третьяков.

«Говоря юридическим языком, оно прекращено, прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Да, действительно сегодня вынесено такое постановление, полчаса назад мы его получили на руки», — сказал он.

По его словам, им был разъяснён порядок всех действий, в том числе получения всего изъятого имущества, всех вещественных доказательств — всё, что было изъято.

Ранее Третьяков сообщил, что с блогера сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом.

Лерчек и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность.