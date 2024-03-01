Адвокат заявил, что дело об отмывании средств против блогера Лерчек прекращено
- РИА Новости
«Говоря юридическим языком, оно прекращено, прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Да, действительно сегодня вынесено такое постановление, полчаса назад мы его получили на руки», — сказал он.
По его словам, им был разъяснён порядок всех действий, в том числе получения всего изъятого имущества, всех вещественных доказательств — всё, что было изъято.
Ранее Третьяков сообщил, что с блогера сняли все ограничения, в том числе на перемещения и пользование интернетом.
Лерчек и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили свою задолженность.