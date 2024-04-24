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Блиновской продлили арест до 26 июля

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Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Елены Блиновской.
Блиновской продлили арест до 26 июля
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока ареста в отношении Елены Блиновской», — сказала собеседница агентства.

Уточняется, что её отправили под стражу до 26 июля.

Ранее сообщалось, что Блиновская готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС).

Позднее её адвокат заявила, что блогер заявила о готовности погасить долги по налогам.

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