Блиновской продлили арест до 26 июля

Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Елены Блиновской.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока ареста в отношении Елены Блиновской», — сказала собеседница агентства.

Уточняется, что её отправили под стражу до 26 июля.

Ранее сообщалось, что Блиновская готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС).

Позднее её адвокат заявила, что блогер заявила о готовности погасить долги по налогам.