Блиновской продлили арест до 26 июля
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока ареста в отношении Елены Блиновской», — сказала собеседница агентства.
Уточняется, что её отправили под стражу до 26 июля.
Ранее сообщалось, что Блиновская готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС).
Позднее её адвокат заявила, что блогер заявила о готовности погасить долги по налогам.