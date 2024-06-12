RT в Telegram
Подпишись

В Екатеринбурге катер протаранил лодку на городском пруду

Короткая ссылка
Катер и лодка столкнулись на городском пруду Екатеринбурга, две женщины пострадали.
В Екатеринбурге катер протаранил лодку на городском пруду
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба свердловского Минздрава.

«По пострадавшим в результате столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга: в результате происшествия пострадали две женщины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одна из них находится в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что в Калуге следствие организовало проверку после того, как электросамокатчик сбил женщину с восьмимесячным ребёнком на руках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить