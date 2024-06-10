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В результате ДТП в ХМАО погиб шестилетний ребёнок

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СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла шестилетняя девочка.
В результате ДТП в ХМАО погиб шестилетний ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вечером 8 июня 2024 года обвиняемая, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла легковым автомобилем, в салоне которого находилась знакомая женщины с шестилетней дочерью», — заявили в управлении.

Женщина не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Ребёнок в результате ДТП погиб на месте.

Обвиняемая задержана.

Ранее сообщалось, что в Московской области подросток погиб, ещё один госпитализирован из-за наезда автомобиля на остановку общественного транспорта.

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