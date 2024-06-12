Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции
- РИА Новости
«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», — говорится в тексте документа.
Ранее соглашение ратифицировали Госдума и Совфед.
Речь идёт об исследовании и использовании Луны, фундаментальных исследовательских экспериментах, а также о проверке технологий, дающих возможность длительной беспилотной эксплуатации МНЛС.