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Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции

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Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции.
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции
  • РИА Новости

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», — говорится в тексте документа.

Ранее соглашение ратифицировали Госдума и Совфед.

Речь идёт об исследовании и использовании Луны, фундаментальных исследовательских экспериментах, а также о проверке технологий, дающих возможность длительной беспилотной эксплуатации МНЛС.

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