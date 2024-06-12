Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада

Мир находится на распутье, а Россия олицетворяет собой альтернативу тупиковому пути Запада, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что во время цивилизационного развития определяется будущее человечества, Запад дрейфует в сторону «освобождения» человека от всего, что делало его таковым.

«Я не преувеличиваю. Мир на распутье... Сегодня наша страна — одна из немногих, кто олицетворяет, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада», — написала Матвиенко в своём блоге.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой выразил слова поддержки Москве.