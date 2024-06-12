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Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада

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Мир находится на распутье, а Россия олицетворяет собой альтернативу тупиковому пути Запада, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада
  • РИА Новости

Она отметила, что во время цивилизационного развития определяется будущее человечества, Запад дрейфует в сторону «освобождения» человека от всего, что делало его таковым.

«Я не преувеличиваю. Мир на распутье... Сегодня наша страна — одна из немногих, кто олицетворяет, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада», — написала Матвиенко в своём блоге.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой выразил слова поддержки Москве.

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