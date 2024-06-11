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Врач Бородулин рассказал о самых распространённых травмах в летний период

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Заведующий взрослым травмпунктом челябинской ГКБ №9 Алексей Бородулин рассказал, какие травмы считаются наиболее распространёнными в летний период.
Врач Бородулин рассказал о самых распространённых травмах в летний период
  • Gettyimages.ru

«Типичные летние травмы для нас — это так называемые садовые. Это рваные раны от болгарок, различных станков, а также падения, переломы лучевых костей, лодыжек», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, летом возрастает и число травм, полученных, например, при падении со стремянки или сарая.

Как отметил врач, количество травм из-за ДТП пока не растёт, несмотря на наступление летнего сезона.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал заранее спланировать летний отдых.

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