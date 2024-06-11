В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест
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Об этом сообщает прокуратура региона.
«Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России», — говорится в сообщении.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина за получение взятки в особо крупном размере.
Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов отправлен под арест. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.