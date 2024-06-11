В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест

Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Об этом сообщает прокуратура региона.

«Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина за получение взятки в особо крупном размере.

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов отправлен под арест. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.