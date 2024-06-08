Суд в Москве арестовал замглавы Тюменской области Вахрина за взятку

Басманный суд Москвы арестовал замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина за получение взятки в особо крупном размере.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток», — говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Фигуранту по делу о даче взятки, директору ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексею Гоцыку также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на тот же срок.

6 июня суд в Оренбургской области принял решение отправить под стражу несколько работников Ространснадзора, а также бизнесменов, которые подозреваются во взяточничестве.