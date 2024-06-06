В Оренбургской области арестовали сотрудников Ространснадзора за взятки

Суд в Оренбургской области принял решение отправить под стражу несколько работников Ространснадзора, а также бизнесменов. Их подозревают во взяточничестве.

Как заявили в пресс-службе Следственного комитета России, указанные сотрудники, как предполагается, за взятки пропускали грузовики с превышением габаритов через стационарный пост весогабаритного контроля на 405-м километре трассы М-5.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК России... В отношении восьми обвиняемых по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе.

По версии следователей, преступная деятельность велась с сентября 2023 года по апрель 2024 года. Транспорт проезжал без остановки и взвешивания, что позволяло перевозчикам уклоняться от административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП России.

В ходе обысков у обвиняемых изъяли более 10 млн рублей, которые, по версии следствия, были получены преступным путём.

Ранее сообщалось, что Петрозаводский городской суд принял решение отправить под стражу депутата заксобрания Карелии по делу о даче крупной взятки.