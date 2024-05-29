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В Карелии суд арестовал депутата заксобрания Красулина по делу о даче взятки

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Петрозаводский городской суд принял решение отправить под стражу депутата заксобрания Карелии по делу о даче крупной взятки.
В Карелии суд арестовал депутата заксобрания Красулина по делу о даче взятки
  • РИА Новости

Об этом пишет объединённая пресс-служба судов региона.

Уточняется, что о заключении под стражу депутата, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, ходатайствовали следователи.

«По итогам судебного заседания ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 27 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместителю начальника УФСИН и трём его сообщникам в Московской области предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях.

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