В Карелии суд арестовал депутата заксобрания Красулина по делу о даче взятки
- РИА Новости
Об этом пишет объединённая пресс-служба судов региона.
Уточняется, что о заключении под стражу депутата, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, ходатайствовали следователи.
«По итогам судебного заседания ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 27 июля 2024 года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заместителю начальника УФСИН и трём его сообщникам в Московской области предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях.